Отменены четыре авиарейса из Стамбула в Тбилиси

Отменены два рейса авиакомпании Pegasus и два рейса Turkish Airlines из Стамбула в Тбилиси. Как передает Day.Az, об этом сообщает Первый канал со ссылкой на Тбилисский международный аэропорт.

Из-за ожидаемого сильного снегопада в Турции отменено 170 рейсов, запланированных на понедельник из Стамбуле. Отмена рейсов была принята по рекомендации Гидрометслужбы.

Согласно информации телеканала, Тбилисский международный аэропорт работает без сбоев, и другие рейсы выполняются в соответствии с планом.