https://news.day.az/tourism/1535279.html Отменены четыре авиарейса из Стамбула в Тбилиси
Отменены четыре авиарейса из Стамбула в Тбилиси
Отменены два рейса авиакомпании Pegasus и два рейса Turkish Airlines из Стамбула в Тбилиси. Как передает Day.Az, об этом сообщает Первый канал со ссылкой на Тбилисский международный аэропорт.
Из-за ожидаемого сильного снегопада в Турции отменено 170 рейсов, запланированных на понедельник из Стамбуле. Отмена рейсов была принята по рекомендации Гидрометслужбы.
Согласно информации телеканала, Тбилисский международный аэропорт работает без сбоев, и другие рейсы выполняются в соответствии с планом.
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