В Индонезии взяли в заложники пилота и пассажиров самолета авиакомпании Susi Air

Новозеландский пилот самолета индонезийской авиакомпании Susi Air и пять его пассажиров взяты в заложники боевиками в индонезийской провинции Западное Папуа. Об этом в среду сообщил премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, правительство "осведомлено о ситуации и сотрудники посольства Новой Зеландии в Индонезии работают над этим делом". "Они еще не предоставили нам полную информацию о случившемся и о том, что они делают для разрешения ситуации, но мы знаем, что работа над этим делом ведется", - сказал Хипкинс в эфире радиостанции Radio New Zealand.

В МИД Новой Зеландии заявили, что оказывают консульскую поддержку семье пилота, но от дальнейших комментариев воздержались, сославшись на закон о конфиденциальности.

Также сообщается, что военное крыло сепаратистской организации "Движение за свободное Папуа" (в Индонезии считается террористической структурой) - Национально-освободительная армия Западного Папуа - взяло на себя ответственность за нападение, заявив, что пилот не будет освобожден до тех пор, пока индонезийское правительство не признает независимость региона.

В 1969 году Индонезия установила контроль над территорией Западной Новой Гвинеи и образовала из нее провинцию Западный Ириан, позднее разделив ее на две части - Папуа и Западное Папуа. В 2019 году в провинциях Папуа и Западное Папуа прошли беспорядки и акции протеста с требованием провести референдум о самоопределении.