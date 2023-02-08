Туризм Таиланда бьет тревогу

Хроническая нехватка обслуживающего персонала в туризме отмечается в тропическом Таиланде: скоро некому будет обслуживать туристов. Об остром кадровом кризисе сообщила советник Ассоциации отелей Таиланда Крисда Тансакуль, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как показали данные Минтруда страны, дефицит кадров в Таиланде нарастал на протяжении не одного года. В период пандемии коронавируса в 2020-2021 годах "кадровый голод" немного стих, т.к. туристов было немного, но вскоре "дыры" в туризме и сфере гостеприимства стали еще более заметны. С момента открытия страны в июле 2022 года "страну улыбок" посетили более 11 млн иностранных туристов, и страна оказалась не готова к такому наплыву отдыхающих, отметило издание The Thaiger. Прежде всего, серьезный кадровый кризис коснулся главного курортного острова Пхукет, где открытых вакансий в сфере туризме превысило 17 тыс., город Чиангмай (9 тыс. вакансий) и провинция Чонбури с курортным городом Паттайя (3 тыс. вакансий).

"Ситуация ухудшается по мере того, как приезжает все больше туристов, а у нас недостаточно рабочей силы, чтобы их обслуживать. Нам очень нужно больше сотрудников, от коридорных до менеджеров отелей", - призналась чиновница. В доковидном 2019 году в Таиланде наблюдался пик туризма, тогда азиатскую страну посетили почти 40 млн иностранных туристов, включая россиян. Однако пандемия Covid-19 привела к резкому спаду: в 2020 году турпоток сократился до 6.7 млн, а в 2021 году - всего до 427.869 человек. Несмотря на длительный перерыв, во второй половине 2022 года турпоток резко пошел в рост - количество приезжих выросло до 11 млн.

Согласно исследованию Национального института управления развитием, антиковидные меры, в том числе глобальный карантин, повлияли на выбор профессии 3.9 млн сотрудников, ранее трудившихся в сфере туризма. По данным ведомства, до пандемии в этом секторе работало 7.7 млн человек. Из уволенных 60% вернулись в свои родные города, чтобы работать в сельском хозяйстве, 20% искали работу в других сферах, а оставшиеся 20% открыли собственный бизнес. Аналогичная ситуация после ковида сложилась и в Европе.

Несмотря на оптимистичный прогноз Совета по туризму Таиланда (TCT), который ожидает до 30 млн иностранных отдыхающих в 2023 году, сектор по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами. С ростом расходов отелям становится все труднее получать прибыль. "Крупные гостиничные сети расширяют свою рабочую силу, предлагая более высокие зарплаты, но небольшие и средние отели по-прежнему испытывают проблемы с ликвидностью, что затрудняет их расходы на привлечение новых сотрудников", - пояснил глава TCT Чамнан Срисават тайским СМИ.

Чтобы решить проблему нехватки рабочих рук, ведомство наладило сотрудничество с учебными заведениями по всей стране в попытке найти сотрудников и даже предлагает кредиты в размере 10.55 млрд руб. по текущему курсу от Государственного сберегательного банка малым и средним отелям. TCT также привлекает стажеров из школ с туристическим профилем и ориентиром на гостиничный менеджмент, чтобы помочь заполнить открытые вакансии. В этой ситуации россиянам стоит быть готовыми к проблемам, связанным с нехваткой обслуживающего персонала в Таиланде.