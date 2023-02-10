Почему туристам всегда следует использовать табличку «Не беспокоить» в гостиничных номерах?

Вескую причину всегда использовать табличку "Не беспокоить" в гостиничных номерах раскрыл эксперт по безопасности и бывший генеральный директор пограничных сил Великобритании Брайан Мур, поделившись своими эксклюзивными советами по безопасности с Express, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

По его словам, отель надо выбирать не только из соображений комфорта, но и с точки зрения безопасности. Приведем рекомендации специалиста, какие шаги должен предпринять каждый турист при заселении в отель.

Так, во время отдыха в городе или на пляже туристы, вероятно, планируют проводить большую часть своего времени вне номера. В связи с этим оставьте табличку "Не беспокоить" на двери своей спальни, когда уходите на день, чтобы создать иллюзию, что вы внутри". Персонал отеля не войдет в номер с табличкой "Не беспокоить", и это также может отпугнуть воров", - призвал бывший военный.

"Убедитесь, что двери номеров оснащены механизмами автоматического закрывания и двойным замком. По прибытии проверьте, нет ли неисправных замков, убедитесь, что дверь полностью закрывается, когда вы выходите из номера, и немедленно сообщите персоналу о любых проблемах", - также призвал он.

Хотя риск наличия неисправной двери в отеле невелик, постояльцам следует убедиться, что их дверь полностью закрылась, когда они покидают номер. В некоторых старых отелях или арендуемых помещениях туристам может потребоваться усилие, чтобы закрыть дверь или даже запереть ее за собой. Кроме того, Мур посоветовал туристам брать с собой в отпуск дверной упор или брать его у персонала отеля для дополнительной безопасности. Упор нужно использовать, когда туристы находятся внутри номера.

Другие полезные советы, озвученные экспертом, - никогда не произносить номер своей комнаты вслух, это помешает злоумышленнику подойти к стойке регистрации и попытаться получить ключ, притворившись, что он тесно знаком с туристом или вообще попытаться выдать себя за гостя, потерявшего карточку для входа. Лучше всего держать номер комнаты в секрете. "Вместо этого используйте свою фамилию. Вежливо, но твердо обрывайте персонала, который произносит ваше имя и номер комнаты в присутствии других людей, не входящих в ваш круг общения", - добавил он.

Когда дело доходит до ценностей, специалист рекомендовал путешественникам хранить все свои самые важные вещи в сейфе отеля. "Вы также можете взять с собой замок для чемодана на случай взлома сейфа в номере или надежный велосипедный замок, чтобы привязать сумку к кровати или другому тяжелому предмету... Избегайте совершения транзакций, ввода паролей или использования защищенной информации при подключении к Wi-Fi отеля. Убедитесь, что вы подключаетесь к сети отеля, а не к сети с аналогичным названием", - отметил Мур и пояснил, что сети отелей могут быть легко взломаны хакерами, поэтому лучше избегать конфиденциальных взаимодействий при их использовании. Мошенники также могут попытаться скопировать название Wi-Fi отеля, чтобы обмануть путешественников, поэтому призвал к осторожности при онлайн-покупках, совершаемых из стен отеля.