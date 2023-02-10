ЕС скоро перестанет ставить штампы в паспорта туристов при въезде в Европу

Очередную "компьютеризацию" пообещали туристам, въезжающим в Евросоюз. Согласно европейским СМИ, туристам из третьих стран, въезжающим в Европу по краткосрочной туристической визе, вскоре перестанут ставить штампы в паспорта, поскольку информация о въезде и выезде в блок будет автоматически фиксироваться через новую автоматизированную систему - Exit/Entire System, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Система входа/выхода (так буквально переводится название) - это новая автоматизированная система, которая, как ожидается, будет полностью запущена в конце этого года. Она будет использоваться для отслеживания путешественников из третьих стран, которые въезжают в ЕС, и для выявления лиц с превышением сроков пребывания. Её основная цель - заменить существующую систему ручного штампования паспортов, так как последняя "отнимает много времени, не дает достоверных данных о пересечении границы и не позволяет систематически выявлять лиц, просрочивших сроки пребывания", уверены власти ЕС.

Система будет фиксировать конкретные данные о путешественниках, включая их имя, отпечатки пальцев, изображение лица, тип проездного документа, дату и место въезда, дату и место выезда, а также период их пребывания в Шенгенской зоне. Впрочем, напомним, и тем, кому разрешён безвизовый въезд, "светит" необходимость получить разрешение на въезд онлайн - который предполагает новая Европейская система информации и авторизации для путешествий (ETIAS). Оно будет стоить 7 евро на человека и будет действовать в течение трёх лет. Напомним, цена шенгена для россиян на данный момент - 80 евро без дополнительных сборов визовых центров.

Однако напомним, что в далеко идущих планах властей ЕС, визовые центры вскоре исчезнут, а получить шенгенскую визу можно будет не выходя из дома. Такой обнадёживающий результат процедур полной цифровизации процесса получения виз представили в европейских СМИ. При этом процесс, по оценке экспертов, займёт несколько лет, но всё может произойти уже в обозримом будущем - Евросоюз уже начал работу. "Заявки на получение визы будут обрабатываться на единой онлайн-платформе, которая также будет сообщать заявителям, в какую страну они получат визу, в случае поездок в несколько стран. Новая система также предназначена для гармоничной работы с экосистемой систем и баз данных ЕС по управлению границами. Создание всего процесса получения шенгенской визы онлайн для путешественников, которым она нужна для посещения любого из 27 государств-членов, не только облегчит жизнь заявителям, требуя от них меньших усилий и затрат, но также улучшит безопасности в ЕС", - заявили депутаты Европарламента.