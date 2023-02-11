Назван напиток, который туристы никогда не должны выбирать в самолете

Не пить воду в самолете, которая на борту подается бесплатно, призвала туристов стюардесса с 22-летним стажем работы в воздухе Сью Фогвелл. По ее словам, просить воду у персонала - одна из главный ошибок, которую совершают пассажиры в полете. Об этом эксперт рассказала Travel + Leisure, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как отметила бортпроводница, факт того, что она и сама однажды отказалась от этого напитка на период работы, многое значит, заверила она. В чем причина? Бесплатная вода на рейсах подается из резервуаров, которые никогда не моются, и в результате жидкость, хранящаяся там, становится затхлой.

Вода в кувшинах на тележках стюардесс имеет то же самое происхождение, поэтому от этого напитка тоже она посоветовала отказаться. Что тогда пить? Лучше предпочесть бутилированную платную воду. "Иногда во время полетов у нас заканчивалась вода в бутылках. Если вы видите кувшин с водой на тележке с напитками в экономклассе, пропустите его - это из резервуара для воды", - рассказала она во время беседы с изданием.

В то же время бортпроводница Сиерра Мистт в своем аккаунте TikTok поделилась похожим предостережением. Девушка призвала путешественником не пить горячие напитки в самолете. "Если мы не будем в отчаянии, мы не будем пить кофе или чай, которые подают в самолете. Вода, которую мы используем для кофе и чая, поступает из одного и того же места, и угадайте, что? Его (резервуар) никогда не чистят", - поделилась она.

Тем не менее, блогер-бортпроводник Sun Online Travel возразил своим коллегам, заявив, что вода в самолете не такая уж плохая, как все думают. "Я знаю людей, которые летают более 50 лет, которые все время пили горячую воду и никогда не испытывали никаких проблем. Вы заметите, что мы в основном с удовольствием пьем его в чае и кофе, которые нам нужны для бодрости во время длительного перелета, поэтому нет причин, по которым вам не следует делать то же самое", - успокоил он.