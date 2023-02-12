Пресную еду и напитки в самолете можно сделать вкуснее. Для этого не надо прибегать к специям или искусственным усилителям вкуса, достаточно надеть наушники и запивать бортовые блюда томатным соком. Такой авиасовет туристам дали эксперты, сообщил The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Отправляясь в отпуск, перелет на самолете может быть захватывающим, но реальные впечатления от поездки могут быть хуже, чем предполагалось. Возможно, путешественникам придется страдать от громкого храпа, смущения попутчиков и сжатого воздуха, из-за которого кожа и нос становятся сухими. И еще одна из худших составляющих полета - неаппетитная еда.

На самом деле, эксперты утверждают, что пребывание на высоте свыше 1 км влияет на наши вкусовые рецепторы как в самолете, так и некоторое время после приземления. Однако есть вещи, которые туристы могут взять на заметку, чтобы попробовать сделать вкус еды менее пресным и более благородным.

Так, оксфордский профессор и эксперт по вкусу и еде Чарльз Спенс объяснил, что ношение наушников может помочь улучшить вкус еды в самолете. "Надев наушники с шумоподавлением, на самом деле это один из самых простых способов улучшить вкус еды и напитков на высоте. Низкое давление в салоне, сухой воздух в салоне и громкий шум двигателя - все это приводит к тому, что мы не чувствуем вкуса и запаха еды и напитков", - рассказал он изданию.

По-видимому, высокие звуки делают вкус пищи слаще на 10%, как показало исследование, проведенное в ресторане the Fat Duck Хестона Блюменталя. Но некоторые блюда будут такими же вкусными в самолете, как и вне его.

Тренер по питанию в Центре передового опыта OriGym Элис Уильямс объяснила, что, поскольку вкусовые рецепторы меняются во время полета, пассажирам следует употреблять некоторые продукты, чтобы бороться с этим: "Во время полета с воздухом происходят две основные вещи: повышается давление и падает влажность. Это сочетание низкого давления и сухости в конечном итоге заставляет ваши вкусовые рецепторы меняться. Сухость в самолете также снижает ваше обоняние. Поскольку запах на самом деле составляет большую часть того, как мы ощущаем вкус пищи, это также повлияет на вкус пищи в воздухе".

По ее мнению, для этого лучше всего подходят вкусы "умами", поскольку "полет не влияет на умами". И лучшим напитком с тоннами вкусов умами является только томатный сок - напиток, поставляемый большинством авиакомпаний. Как выяснилось, перевозчики заказывают его тоннами литров. Если вдруг томатного сока по какой-то причине на борту не оказалось, облагородить впечатления от бортового питания поможет выбор блюда, содержащего помидоры.