Туристам сообщили самое безопасное место в самолете во время авиакатастрофы

Авиакатастрофы случаются редко, однако если происходят, то в 95%, как правило, есть выжившие. Такова мировая статистика. Какое самое безопасное место в самолете во время авиакатастрофы, выяснило издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Авиаперелеты считаются одним из самых безопасных видов путешествий. Однако полностью от трагедий, к сожалению, уйти пока не удается. Так, напомним, в первой крупной авиакатастрофе 2023 года в Непале разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 72 человека. Выжить после крушения смогли двое, ими оказались непальцы.

Так, наиболее безопасными эксперты посчитали места в "хвосте" лайнера, хотя они и не пользуется популярностью у путешественников, которые хотят быстро покинуть самолет в случае ЧП. Согласно исследованию, проведенному в 2015 году, на сиденьях в середине салона оказался самый высокий уровень смертности - 39%, 38% случаев смерти пришлось на переднюю часть, тогда как в хвостовой части - 32%. При этом именно среднее кресло в задней части вздушного суддна было признано самым безопасным (28-процентный уровень смертности). Самым худшим, т.е. наиболее опасным признано место у прохода в середине салона (44%).

Сеть авиационной безопасности проанализировала 65 авиакатастроф и обнаружила, что места на заднем сиденье являются самыми безопасными более чем в половине случаев, исходя из показателей выживаемости. Например, исполнительный директор Сети авиационной безопасности Харро Рантер сообщил следующее: "Я не могу придумать ничего, что сделало бы сидение впереди более безопасным и в реальной аварии наилучшие шансы на выживание обычно находятся сзади".

Есть и другие способы, которыми пассажиры могут обеспечить безопасность во время полета. Вот несколько советов, которые перечислили специалисты:

Во-первых, носить правильную одежду. Одна из самых важных вещей, которые нужно носить в самолете, - это обувь, и ее не следует снимать при посадке. Исследование, проведенное Boeing, показало, что половина авиакатастроф происходит во время взлета и посадки. После крушения огонь или осколки стекла могут завалить проход, а это затруднит бегство босиком.

Кристин Негрони, эксперт по авиакатастрофам и автор книги "Детективы крушения: расследование самых загадочных авиакатастроф в мире", рассказала, что есть много вещей, которые пассажиры могут сделать, чтобы помочь себе после крушения. "Одна из лучших вещей, которые люди могут сделать, это надеть обувь для взлета и посадки. Многие авиакомпании до сих пор не требуют этого, и я думаю, что так и должно быть. Когда люди выходят из самолета, попавшего в аварию, может быть огонь, а также обломки, может быть холодно и сыро. Вы можете наступить на большой осколок алюминия".

К выбору одежды для рейса действительно стоит отнестись со всей серьезностью. Например, учесть, что лучше избегать легковоспламеняющихся материалов, как и мешковатой одежды, поэтому следует выбирать одежду из хлопка или шерсти вместо полиэстера или нейлона, а также более узкие брюки вместо свободных платьев.

"В основном ошибаются из-за осторожности. Выбирайте кроссовки вместо высоких каблуков, выбирайте натуральные волокна вместо синтетических и выбирайте облегающую одежду вместо свободной", - добавила она.

Во-вторых, убрать острые предметы из карманов. Например, пилот Boeing посоветовал пассажирам всегда доставать из карманов острые предметы. Причина в том, во время ЧП можно повредить как себя, так и аварийный трап, по которому экстренно спускаются пассажиры.

В-третьих, при посадке посчитать места до ближайшего аварийного выхода. Желательно подсчитать количество мест между вами и ближайшим аварийным выходом. Это пригодится в случае аварии, если будет плохая видимость из-за дыма и сэкономить драгоценное время.

В-четвертых, не складывать пальцы рук в замок. Такое положение пальцев способствует травмам, уверены эксперты. Во время экстренных ситуаций пассажиры должны положить голову между коленями, а руки сверху, чтобы защитить заднюю часть черепа. "В случае, когда пассажирам приходится прикрывать голову, не сцепляйте пальцы за головой, а кладите одну руку поверх другой. Если что-то упадет вам на руку или голову, у вас все равно останется одна здоровая рука", - пояснил один из специалистов.

Справка: Хорошая новость заключается в том, что, согласно статистике, несчастные случаи со смертельным исходом при участии самолетов происходят редки: 1 случай на каждые 5 миллионов рейсов.