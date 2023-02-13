Стюардесса раскрыла бесплатную услугу для пожилых пассажиров

Стюардесса Мигель Муньос (Miguel Munoz) раскрыла, что на рейсах всех авиакомпаний пожилые пассажиры имеют право получить абсолютно бесплатно стакан воды, если им требуется запить лекарство.

Как передает Day.Az, об этой услуге она рассказала Express.

Бортпроводница уточнила, что большинство авиакомпаний, особенно лоукостеров, не предлагают клиентам воду бесплатно и обычно задорого продают ее на борту в бутылках. Тем не менее пожилым пассажирам никогда не откажут в стакане воды, особенно если им нужно запить лекарство.