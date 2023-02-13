Аэропорт в Хатае не принимает большие лайнеры

Аэропорт в турецкой провинции Хатай, где произошло землетрясение, возобновил работу, но не способен больше принимать тяжелые самолеты и тяжелые транспортники, так как взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта стала короче на 918 метров после ремонта. Об этом сообщил турецкий портал Airporthaber, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что международные авиаслужбы уже уведомлены об изменении ВПП. Сейчас длина взлетно-посадочной полосы составляет около 2,1 км. В уведомлении также говорилось, что в результате землетрясения в асфальто-бетонном покрытии появились провалы и разрывы, которые были отремонтированы "в попытке обеспечить его целостность".

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое, по словам президента Эрдогана, стало самым мощным с 1939 года. В тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Впоследствии афтершоки раздались в Сирии, где также погибли люди, в Иране и ряде других стран региона.

По последним данным, в результате землетрясении в Турции погибли 29 605 человек.