Почему никогда не стоит бронировать рейсы, вылетающие после обеда?

Никогда не стоит бронировать рейсы, вылетающие после обеда - эксперты авиаотрасли пояснили британской газете The Sun сразу несколько причин, почему этого не стоит делать, особенно нервным туристам, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Так, пилот Джерри Джонсон в первую очередь отметил, что тем туристам, кто боится летать, обязательно следует избегать полетов во второй половине дня, когда турбулентность обычно хуже, чем по утрам. Днём полёты обычно более "тряские" из-за другой температуры воздуха. Кроме того, во второй половине дня больше шансов на грозу - добавляет эксперт.

Вторая причина в том, что дневные рейсы задерживаются гораздо чаще, чем утренние. Об этом заяви Гордон Смит, главный редактор Airliner World, который рассказал, почему советует всем летать в начале дня, чтобы избежать неприятных неожиданностей.

"Поздние вылеты могут показаться более удобными, но они также и более рискованны", - уверил он. У большей части самолётов крайне небольшой - у лоукостеров так всего полчаса - лимит времени между посадкой и взлётом, и достаточно совсем малой непредвиденной задержки, чтобы всё пошло не так.

"Чем позже рейс, тем с большей вероятностью есть риск задержек", - подчеркнул эксперт. Его оценку подтверждает и британская статистика - по их оценке, у рейсов, которые вылетают после 15:00, вероятность быть задержанными вдвое выше. А лучшее время полётов по данным FlightRadar24, которые оценивали отмену рейсов прошлым летом, в среднем находится между 11:00 и 12:00. Только 0,75% рейсов, запланированных на это окно, были задержаны или отменены.