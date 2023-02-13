Популярная страна открывает ядерный бункер для посещения туристами

Использовать страх европейцев перед новым политическим кризисом в туристических целях планируют некоторые оригинальные туристические объекты. Как сообщает AFP, популярная туристическая страна открывает ядерный бункер для посещения туристами. Объект относится к периоду холодной войны и никогда не использовался по назначению, но в нынешних условиях он станет популярным у туристов - уверены создатели аттракциона, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

С понедельника, 13 февраля, ядерный бункер Regan Vest на севере Дании будет работать как музей, встречая туристов. Как уверяют датские эксперты, бункер был создан после того, как Советский Союз испытал свою водородную бомбу. Строили его в течение 5 лет (с 1963 по 1968 год) причём отдельно необходимым правительство посчитало его после обострения напряженности после кубинского ракетного кризиса 1962 года. Бункер при этом предназначался не для населения в целом, а для высших ступеней власти, для королевской семьи и членов кабинета министров.

Расположенный почти в 400 километрах от Копенгагена и на глубине 60 метров под меловым холмом, он должен был стать "последним бастионом" демократии в Дании, торжественно заявил агентству директор музея Ларс Кристиан Норбах. "Выживание правительства в случае ядерной катастрофы имело важное значение для национального суверенитета. Пока есть правительство, даже спрятанное в бункере, датское государство все равно будет существовать", - добавил эксперт.

Далее бункер был выведен из эксплуатации в 2003 году, а его местонахождение было рассекречено в 2012 году. И вот датские эксперты планируют сделать следующий шаг, сделав бункер открытым для туристов, "чтобы у них была возможность испытайте настоящую капсулу времени времен холодной войны".

В бункере туристы смогут увидеть основную спальню, предназначенную для монарха, столовую, конференц-зал правительства и декор в стиле 60-х годов в тускло освещенной гостиной. Все сохранено в первозданном виде. Посетителям предлагают 1.5 часовую экскурсию, за которые те пройдут по подземным галереям почти два километра. Создатели музея признались, что рассчитывают, что интерес к посещению бункера подогреет нынешняя политическая обстановка - не зря же в Европе нагнетают все прежние страхи перед Россией, включая страх ядерной войны.