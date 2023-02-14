https://news.day.az/tourism/1537954.html Обнародованы направления деятельности региональных управлений туризма
Обнародованы направления деятельности региональных управлений туризма
Региональные управления туризма являются структурной единицей Государственного агентства по туризму Азербайджана, осуществляющего государственную политику и регулирование в сфере туризма.
Об этом сообщили во вторник в ответ на запрос Trend в Государственном агентстве по туризму, передает Day.Az.
Было отмечено, что управление будет реализовывать государственные программы и концепции развития, относящиеся к сфере туризма.
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