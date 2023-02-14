В Таиланде начнут тщательнее проверять банковские карты иностранных туристов

Полиция Таиланда рекомендовала крупным торговым точкам Пхукета начать тщательнее проверять банковские карты и документы иностранных туристов из-за появившегося на курорте карманника. Об этом пишет The Thaiger, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что неизвестный мужчина похищает банковские карты путешественников в основном в районе пляжа Патонг. До сих пор полиции не удалось поймать вора, однако правоохранители уже составили его примерное описание. Предварительно, злоумышленником является мужчина крупной комплекции, одетый в красную майку, серые шорты и белую кепку. Грабитель также носит черную сумку через плечо, а лицо закрывает медицинской маской.

По данным полиции, карманник использует карты своих жертв для приобретения дорогостоящей техники и ювелирных изделий в магазинах популярного тайского курорта. При покупке он предъявляет поддельные паспорта, по большей части американские.

В связи с этим полицейские уже рекомендовали продавцам быть более внимательными при продаже товаров иностранцам. В частности, им нужно сравнивать имя и фамилию на карте с данными в паспорте покупателя, а при необходимости требовать дополнительный документ, к примеру, водительское удостоверение.