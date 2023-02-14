Таиланд одобрил введение туристического сбора

Кабинет министров Таиланда одобрил введение с 1 июня сбора с иностранных туристов, который будет варьироваться от 150 до 300 батов. Об этом во вторник сообщил телеканал Thai PBS, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 150 батов будет взиматься с путешественников, прибывающих в королевство по суше и морю, 300 батов - с авиапассажиров. Предполагается, что собранные средства пойдут на поддержку путешественников, пострадавших в происшествиях, а также развитие туристических направлений.

В мае 2019 года власти заявляли о планах введения туристического сбора для восстановления природных мест. Авторы инициативы заверяли, что сумма налога будет минимальной и не повлияет на отрасль. Однако в сентябре было принято решение отложить эти планы, поскольку в тот момент сбор мог нанести дополнительный ущерб сектору, оказавшемуся в состоянии застоя. В феврале 2020 года Минтуризма вернулось к идее введения налога на фоне массового снижения турпотока из-за пандемии коронавируса, однако сроки вступления инициативы в силу не называли сначала до мая 2021 года, когда сбор решили ввести с января 2022 года, а потом до января текущего года.