Рядом с курортным Пхукетом произошло землетрясение - власти объявили повышенную готовность к дальнейшим толчкам
Власти главного курортного острова Пхукет в Таиланде перешли в состоянии полной готовности к дальнейшим подземным толчкам после того, как в курортной провинции Пханг Нга, расположенной рядом, 13 февраля произошло землетрясение, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.
По информации Phuket News, эпицентр землетрясения магнитудой 3.7 находился в Тамбон Тха На, в районе Капонг (провинция Пханг Нга). Сейсмологи зафиксировали толчки примерно в 14:43 дня (11:43 GMT). Об ущербе и жертвах пока не сообщалось.
Землетрясение было относительно неглубоким - очаг находился на глубине всего четырех километров, сообщила глава Метеорологического департамента Таиланда (TMD) Чомфари Чомпурат в официальном уведомлении. "Если появятся какие-либо дополнительные подробности, мы немедленно сообщим вам", - отметила она. Туристам и местным было рекомендовано следить за происходящим через Отдел наблюдения за землетрясениями TMD или узнавать новости посредством СМИ.
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