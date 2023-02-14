Рядом с курортным Пхукетом произошло землетрясение

Власти главного курортного острова Пхукет в Таиланде перешли в состоянии полной готовности к дальнейшим подземным толчкам после того, как в курортной провинции Пханг Нга, расположенной рядом, 13 февраля произошло землетрясение, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

По информации Phuket News, эпицентр землетрясения магнитудой 3.7 находился в Тамбон Тха На, в районе Капонг (провинция Пханг Нга). Сейсмологи зафиксировали толчки примерно в 14:43 дня (11:43 GMT). Об ущербе и жертвах пока не сообщалось.

Землетрясение было относительно неглубоким - очаг находился на глубине всего четырех километров, сообщила глава Метеорологического департамента Таиланда (TMD) Чомфари Чомпурат в официальном уведомлении. "Если появятся какие-либо дополнительные подробности, мы немедленно сообщим вам", - отметила она. Туристам и местным было рекомендовано следить за происходящим через Отдел наблюдения за землетрясениями TMD или узнавать новости посредством СМИ.