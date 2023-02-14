Туристов на Пхукете призвали к бдительности

Полиция главного курортного острова Пхукета в Таиланде не может поймать иностранца, крадущего кредитные карты туристов, которые он использует для крупных покупок. В связи с этим туристов призвали не терять бдительность и следить за сохранностью личных вещей, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как сообщила газета The Thaiger, иностранец неизвестной национальности, предположительно азиат, обворовывает туристов в районе Патонг на Пхукете, использует поддельные американские паспорта для совершения покупок дорогих товаров оптом, таких как золото и iPhone. При этом он расплачивается краденным "пластиком". Например, правоохранители недавно узнали, что в одном магазине вор купил чистое золото, а в другом - пять айфонов последней модели.

Описание злоумышленника следующего содержания распространила тайская полиция: известно, что подозреваемый выходит на шопинг в белой бейсболке, с черной сумкой через плечо и черных кроссовках. На лице носит обычную медицинскую маску, чтобы скрыть свое лицо.

Полиция возложила на сотрудников магазинов на Пхукете неудобную, но важную функцию: всегда проверять, совпадает ли имя в паспорте клиента с именем на кредитной карте и проверять подписи, которые должны выглядели одинаково. Кроме того, магазины должны просить у покупателей предъявить другой документ для подтверждения их личности, например, водительские права, заявила полиция. Полиция Патонга также рекомендовала проверять покупателей, чтобы узнать, где они остановились, а затем звонить в отель с целью проверить, что они указали тот же номер телефона.

Поскольку кредитные карты обычно привязаны к мобильным телефонам, клиенты, как правило, получают уведомление при совершении покупки. Поэтому если пропажа карты обнаружилась до того, как ею расплатился злоумышленник, карту лучше заблокировать.

Впрочем, несмотря на инструктаж, озвученный в торговых точках, магазины не спешат помогать полиции Пхукета, а сами стражи правопорядка не добились никаких успехов в поимке мошенника.