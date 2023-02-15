Отдых на Бали превратился в страшный кошмар для туристки

Отдыхавшая на Бали туристка попала в аварию на мотоцикле в последний вечер отпуска и сломала колено. Девушке пришлось заново учиться ходить, сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Уточняется, что 23-летняя Джордон Хант из Австралии ехала вместе с подругой на встречу, когда их мотоцикл столкнулся со встречным автомобилем. Туристка вспоминает, что от страха закрыла глаза, потеряла сознание, а очнувшись, обнаружила себя лежащей на земле. Девушка первым делом проверила чувствительность ног, пошевелив пальцами.

Несмотря на то, что ноги не были парализованы, кожа на коленной чашечке оказалась разорвана, а кость - сломана в нескольких местах. Сначала пострадавшую доставили в местную бесплатную больницу, однако позже она связалась со страховой компанией и попала в платную клинику.

Австралийку успешно прооперировали, а спустя девять дней после аварии девушку отпустили в Сидней. Тем не менее ей пришлось еще восемь месяцев учиться ходить заново, так как нога поначалу совсем не сгибалась.