Отдых на Бали превратился в страшный кошмар для туристки
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Отдыхавшая на Бали туристка попала в аварию на мотоцикле в последний вечер отпуска и сломала колено. Девушке пришлось заново учиться ходить, сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Уточняется, что 23-летняя Джордон Хант из Австралии ехала вместе с подругой на встречу, когда их мотоцикл столкнулся со встречным автомобилем. Туристка вспоминает, что от страха закрыла глаза, потеряла сознание, а очнувшись, обнаружила себя лежащей на земле. Девушка первым делом проверила чувствительность ног, пошевелив пальцами.

Несмотря на то, что ноги не были парализованы, кожа на коленной чашечке оказалась разорвана, а кость - сломана в нескольких местах. Сначала пострадавшую доставили в местную бесплатную больницу, однако позже она связалась со страховой компанией и попала в платную клинику.

Австралийку успешно прооперировали, а спустя девять дней после аварии девушку отпустили в Сидней. Тем не менее ей пришлось еще восемь месяцев учиться ходить заново, так как нога поначалу совсем не сгибалась.

The 23-year-old was involved in a horror crash that left her knee broken in several places

She had a splint put on her leg in a Bali public hospital and was left with a nasty scar

Ms Hunt is seen in hospital after her boyfriend flew to be by her side