https://news.day.az/tourism/1538184.html Китай возобновит выдачу краткосрочных виз гражданам Южной Кореи
Китай возобновит выдачу краткосрочных виз гражданам Южной Кореи
Дипломатические миссии Китая возобновят выдачу краткосрочных виз гражданам Республики Корея с 18 февраля. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении посольства КНР в стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно заявлению посольства, речь идет о туристических, деловых и транзитных визах, а также въездных документах для посещения страны по личным обстоятельствам.
На прошлой неделе правительство Республики Корея решило возобновить выдачу краткосрочных виз приезжающим из Китая на фоне улучшения эпидемической ситуации в КНР.
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