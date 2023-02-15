Венгерская авиакомпания порадовала этих пассажиров

100 тыс. бесплатных авиабилетов на все рейсы из континентальной Европы и Великобритании готова раздать венгерский лоукостер Wizz Air. Правда, перевозчик расщедрился только для граждан Украины. Подробности сообщило издание Travel Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Бесплатные рейсы предлагаются для поездок в период с 15 сентября по 8 декабря в сетях Wizz Air Hungary и Wizz Air UK (Великобритания). Предложение охватывает более 800 маршрутов. В первую очередь, инициатива должна была помочь украинским беженцам вылететь в Великобританию после начала СВО, а теперь помогает украинцам путешествовать по Европе. "Наша цель - облегчить тяготы украинских граждан", - сообщил о миссии исполнительный директор авиаперевозчика Йожеф Варади.

Для получения льготы путешественники должны предоставить данные своего украинского паспорта во время бронирования. Их также попросят предъявить оригинал документа и необходимые визовые/проездные документы во время регистрации.