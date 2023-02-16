Американский турист не понял, куда попал, и был оштрафован на 500 евро

Серьёзный штраф за нарушение итальянских законов и за проезд на машине по знаменитейшей итальянской достопримечательности заплатил американский турист, который в своём объяснении уверял, что "не понял, куда попал". Штраф в 500 евро он заплатил за проезд по всемирно известному мосту Понте Веккьо во Флоренции, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Мост через реку Арно, "первоначальная версия" которого была построена еще в 996 году, а далее он неоднократно перестраивался, пересекать разрешено только пешком. Среди туристов мост очень популярен - он соединяет дворец Питти с площадью Республики.

Однако 34-летний мужчина, как потом выяснилось, американский турист пересёк мост на арендованном автомобиле Fiat Panda. В итоге он был оштрафован за нарушение запрета, а также за вождение без международных водительских прав. Всего штраф составил 540 евро.

Как заявляет CNN, турист уверил, что так и не понял, куда попал и что оказался на знаменитом средневековом мосту. Он просто искал парковку - добавил турист. Отметим, что Понте Веккьо застроен с двух сторон магазинами, накрыт сверху и обычно заполнен пешеходами.

Напомним, что это не единственный скандал с автомобилистом. В мае прошлого года турист из Саудовской Аравии спустился на роскошном спортивном автомобиле Maserati по знаменитой Испанской лестнице в Риме. 37-летнему иностранному туристу было предъявлено обвинение в нанесении ущерба культурному наследию и памятникам города при отягчающих обстоятельствах.