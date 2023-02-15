Ирландия закрывает программу «золотых виз» для иммигрантов-миллионеров

Министр юстиции Ирландии Саймон Харрис заявил, что правительство страны закрывает программу "золотых виз" для иммигрантов-миллионеров на фоне наплыва желающих из Китая.

Об этом он сообщил журналистам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Программа давала возможность получения вида на жительство в Ирландии для выходцев из стран вне ЕС с личным состоянием не менее €2 млн. Взамен они обязаны инвестировать миллион евро в ирландский бизнес или пожертвовать на благотворительность €500 тыс.

Ранее британское правительство заявило, что некоторые люди, получившие "золотые визы", могли получить свое состояние за счет незаконной финансовой деятельности.