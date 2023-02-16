https://news.day.az/tourism/1538521.html Аэропорт Мюнхена не будет работать в день открытия конференции по безопасности
Аэропорт Мюнхена не будет работать в день открытия конференции по безопасности
В Германии aэропорт Мюнхена - вторая по пассажиропотоку воздушная гавань в стране - не будет обслуживать регулярные рейсы 17 февраля из-за забастовки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение аэропорта, передает Day.Az.
"Регулярное авиасообщение будет приостановлено", - говорится в объявлении.
К забастовке призвал профсоюз Ver.di, который добивается улучшения условий труда для наземных служб в некоторых аэропортах Германии.
При этом 17 февраля начинается Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, на которую съедутся сотни политиков со всего мира.
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