Аэропорт Мюнхена не будет работать в день открытия конференции по безопасности

В Германии aэропорт Мюнхена - вторая по пассажиропотоку воздушная гавань в стране - не будет обслуживать регулярные рейсы 17 февраля из-за забастовки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение аэропорта, передает Day.Az.

"Регулярное авиасообщение будет приостановлено", - говорится в объявлении.

К забастовке призвал профсоюз Ver.di, который добивается улучшения условий труда для наземных служб в некоторых аэропортах Германии.

При этом 17 февраля начинается Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, на которую съедутся сотни политиков со всего мира.