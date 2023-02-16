Эта страна установила сканеры биометрии для въезжающих туристов

В аэропортах Литвы завершилась установка новой системы въезда и выезда ЕС (EES). Система будет собирать и проверять биометрические и персональные данные, включая отпечатки пальцев и изображения лиц, путешественников из третьих стран, впервые въезжающих в страну блока после начала внедрения EES, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

По планам Брюсселя, система должна заработать на внешних границах всех государств ЕС, входящих в Шенгенскую зону, в мае 2023 года. По информации SchengenVisaInfo, Литва отчиталась о досрочной готовности и стала первой, кто завершил установку оборудования и готов начать вести учет граждан третьих стран, пересекающих границу. Хотя пока точная дата введения сканеров в аэропортах Вильнюса, Каунаса и Паланги остается неизвестной, эксперты прогнозируют значительное увеличение времени пограничных проверок, несмотря на попытки автоматизировать процесс.

Глава департамента охраны и безопасности литовских аэропортов Видас Кшанас, напротив, сообщил, что новый способ досмотра станет более удобным для пассажиров, т.к. в каждом аэропорту установлены терминалы самообслуживания и информационные экраны.

Он также отметил, что литовские власти тщательно спланировали новые зоны, где будут проводиться дополнительные проверки, а также смоделировали процессы управления пассажиропотоком. "Как только начнется проверка, граждане третьих стран не только получат подробную информацию о процедурах, которым необходимо следовать, но и возможность выполнять большинство услуг совершенно самостоятельно в терминалах самообслуживания", - сообщил он.

Что такое EES?

Система въезда/выезда - это новая система безопасности для путешественников, созданная ЕС в попытке его властей отслеживать тех, кто въезжает и выезжает из стран-участниц Шенгенской зоны. Система будет регистрировать всех, кто въезжает и выезжает с территории ЕС, с помощью новой инфраструктуры, которая будет внедрена странами-членами на их внешних границах, включая аэропорты и сухопутные границы. Система будет применяться ко всем гражданам третьих стран, прибывающим в Шенгенскую зону с любыми целями, как для краткосрочного, так и для долгосрочного пребывания, а также гражданам стран, попадавших под безвизовую программу - это граждане США, Великобритании, ОАЭ и др. Кроме того, будет применяться к тем, на кого распространяется визовый режим - это граждане РФ, Беларуси, Казахстана, Армении и др.

Система умеет собирать и проверять общие данные каждого туриста - биометрические и персональные данные, включая отпечатки пальцев и изображения лиц, путешественников. Помимо этого, систему интересуют сведения о проездных документах и визе въезжающего. Уточнялось, что на подготовку к EES для трех своих аэропортов - аэропортов Вильнюса, Каунаса и Паланги - Литва потратила 3 млн евро без учета НДС.