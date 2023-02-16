Фиджи упростило въезд в страну
Островное государство Фиджи в Тихом океане объявило об отмене всех коронавирусных ограничений в стране, также и для прибывающих в страну туристов.
Информация опубликована на правительственном сайте республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"От международных путешественников, направляющихся на Фиджи, больше не требуется предоставлять доказательства вакцинации против COVID-19 и туристическую страховку", - говорится в сообщении.
Также собирающимся на Фиджи туристам не придется сдавать тесты на коронавирусную инфекцию перед поездкой.
Ранее все путешественники в возрасте 16 лет и старше для путешествия на Фиджи должны были предъявить доказательство полной вакцинации и туристическую страховку, покрывающую лечение от коронавируса.
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