Фиджи упростило въезд в страну

Островное государство Фиджи в Тихом океане объявило об отмене всех коронавирусных ограничений в стране, также и для прибывающих в страну туристов.

Информация опубликована на правительственном сайте республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"От международных путешественников, направляющихся на Фиджи, больше не требуется предоставлять доказательства вакцинации против COVID-19 и туристическую страховку", - говорится в сообщении.

Также собирающимся на Фиджи туристам не придется сдавать тесты на коронавирусную инфекцию перед поездкой.

Ранее все путешественники в возрасте 16 лет и старше для путешествия на Фиджи должны были предъявить доказательство полной вакцинации и туристическую страховку, покрывающую лечение от коронавируса.