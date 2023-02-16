Туристам на Бали ограничат доступ к одной известной достопримечательности

В Индонезии захотели ограничить доступ туристов к одной известной достопримечательности Бали - горе Батур. Об этом пишет британский таблоид Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, власти популярной азиатской страны обсуждают возможность ограничить число путешественников, посещающих священную гору.

Так, губернатор Бали Вайан Костер National (Wayan Koster) заявил, что иностранцы больше не должны свободно приезжать в этот район или подниматься на вершину. "Тем более, что многие делают это на мопедах, - добавил он. - Я думаю, это недопустимо".

Отмечается, что подобную инициативу поддерживают не только местные религиозные деятели, но и обычные балийцы. Жители острова уверены, что присутствие туристов может нанести ущерб святости гор.