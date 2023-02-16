AZAL возобновляет рейсы в Париж

Этой весной авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" возобновляет рейсы из Баку в столицу Франции - Париж, передает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Расписание предусматривает полеты из Баку в Париж и обратно с частотой 2 раза в неделю - по вторникам и пятницам. Первый рейс запланирован 9 мая.

Более подробно узнать о расписании полетов можно на официальном сайте авиакомпании - www.azal.az.

Приобрести авиабилеты на рейсы можно также через мобильное приложение AZAL.