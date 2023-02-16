https://news.day.az/tourism/1538730.html AZAL возобновляет рейсы в Париж
AZAL возобновляет рейсы в Париж
Этой весной авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" возобновляет рейсы из Баку в столицу Франции - Париж, передает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".
Расписание предусматривает полеты из Баку в Париж и обратно с частотой 2 раза в неделю - по вторникам и пятницам. Первый рейс запланирован 9 мая.
Более подробно узнать о расписании полетов можно на официальном сайте авиакомпании - www.azal.az.
Приобрести авиабилеты на рейсы можно также через мобильное приложение AZAL.
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