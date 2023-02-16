В Германии перестали работать сайты нескольких аэропортов

Веб-сайты немецких аэропортов Дортмунд, Дюссельдорф и Нюрнберг перестали работать в четверг, 16 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

При переходе на сайты указанных авиагаваней выдается ошибка, которая указывает на то, что страница в настоящее время недоступна.

Утром в четверг также невозможно было посетить сайт немецкого Эрфурта, но его работу уже восстановили.