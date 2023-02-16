https://news.day.az/tourism/1538734.html В Германии перестали работать сайты нескольких аэропортов
В Германии перестали работать сайты нескольких аэропортов
Веб-сайты немецких аэропортов Дортмунд, Дюссельдорф и Нюрнберг перестали работать в четверг, 16 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
При переходе на сайты указанных авиагаваней выдается ошибка, которая указывает на то, что страница в настоящее время недоступна.
Утром в четверг также невозможно было посетить сайт немецкого Эрфурта, но его работу уже восстановили.
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