На популярном острове пиковый сезон готовится к провалу

Отелям и ресторанам популярного курортного острова угрожает полное закрытие - по крайней мере, такие панические сообщения кипрских СМИ и профессиональных сообществ цитирует газета The Sun. Причина? - Резкая нехватка на Кипре персонала для отелей и ресторанов, что в итоге привело к массовым опасениям местных жителей и бизнесменов, что те не смогут работать в пиковый период высокого сезона, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Так, Фамагустское отделение ассоциации отелей Pasyxe заявило: "Причиной нашей озабоченности является серьезная нехватка персонала, что может даже поставить под угрозу работу ряда отелей. Чем ближе мы приближаемся к открытию летнего туристического сезона, тем больше возрастает беспокойство отельеров. Ситуация во многих случаях даже ставит под угрозу работу некоторых гостиничных подразделений", - заверили на Кипре.

Решение отели видят в завозе гастарбайтеров из третьих стран. Для этого профсоюз призвал правительство страны ускорить процесс выдачи разрешений на работу для иностранных сотрудников. Призыв в частности направлен в Министерство труда - его призывают немедленно приступить к выдаче разрешений для персонала из третьих стран "с помощью простых и коротких процедур". Иначе все успехи кипрского турсектора "могут быть уничтожены".

При этом источники издания вспоминают, что проблема не новая: в 2021 с такой же просьбой обращались рестораны и отели Пафоса. Но курорт в лице президента Ассоциации владельцев развлекательных центров Пафоса (Sikap) Ангелос Онисифору предупреждает, что проблема никуда не делась и в этом году.

Другие услуги, кстати, не порадуют европейцев и тех россиян, что смогут добраться до Кипра, безудержным ростом цен. Речь идёт об аренде автомобилей. Средний рост платы за аренду в странах, где популярна эта услуга, составил 72%, посчитали эксперты компании Zest Car Rental, брокера по аренде автомобилей. Но Кипр отличился - там семидневная аренда подорожала на 112% ко временам до пандемии.