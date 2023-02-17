Португалия прекратит выдачу новых «золотых виз»

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что страна прекратит выдачу новых "золотых виз". Об этом сообщила газета Publico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам политика, правительство Португалии приняло решение отказаться от предоставления вида на жительство в обмен на инвестиции. Такое решение принято в рамках мер по борьбе со спекуляцией недвижимостью.

По информации Publico, с конца февраля Служба по делам иностранцев и границ получила десять запросов от россиян на предоставление вида на жительство в обмен на инвестиции, однако отклонила их все.

15 февраля стало известно, что Ирландия закрыла программу выдачи так называемых "золотых виз" богатым туристам. Подобный проект подразумевал получение ВНЖ за инвестиции в размере от 1 миллиона евро или пожертвования от 500 тысяч евро.