Япония упростит получение виз для этих лиц

Правительство Японии в пятницу приняло решение упростить правила получения виз для иностранных высококвалифицированных специалистов. Об этом на регулярной пресс-конференции объявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Новая система будет отражать преференциальное отношение к тем, кто обладает способностями высшего класса", - отметил он.

Для получения рабочей визы по новой, упрощенной процедуре иностранец должен будет иметь годовой доход в размере не менее 20 млн иен (около $148 тыс.) и иметь по крайней мере степень магистра. Предполагается, что новая система заработает с апреля этого года. Отвечающие новым критериям специалисты смогут по ускоренной процедуре получать пятилетнюю визу, а также смогут уже через год претендовать на получение вида на жительство. В настоящее время иностранные высококвалифицированные специалисты должны проработать в Японии по крайней мере три года прежде чем для них откроется такая возможность.

Японское правительство также приняло решение, что выпускники престижных иностранных вузов, список которых утвердит иммиграционная служба, по упрощенной процедуре смогут получать визу сроком до двух лет, в течение которых они смогут искать в Японии работу.