Авиакомпании ЕС проигрывают китайским

Европейским авиаперевозчикам сложно конкурировать с китайскими из-за закрытия воздушного пространства России. Такое мнение высказал исполнительный директор франко-голландского альянса Air France - KLM Бенджамин Смит в опубликованном в пятницу интервью газете Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Над территорией России проходят кратчайшие воздушные маршруты из Европы в страны Азии, но авиалайнеры из ЕС вынуждены использовать альтернативные пути уже почти год, напоминает издание.

"Продолжительность перелета из Парижа в Сеул теперь увеличилась на три часа", - констатирует Смит. В данной ситуации "китайские авиакомпании, которые могут летать над Россией", находятся в гораздо более выгодных условиях, добавил он.

Согласно опубликованному в пятницу отчету, в 2022 году альянс Air France - KLM тем не менее впервые после пандемии получил прибыль, прежде всего за счет восстановления пассажиропотока в ЕС и США. В нынешнем году эти, как и другие европейские авиакомпании возлагают большие надежды на растущее число китайских туристов, стремящихся после отмены ограничений посетить достопримечательности Старого света.

После начала специальной военной операции в Украине 24 февраля многие страны Запада закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия в ответ приняла зеркальные меры и запретила полеты над территорией страны авиакомпаниям из 36 стран мира, в том числе ЕС и Канады.