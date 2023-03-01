Туристы смогут добраться из ОАЭ в Оман на скоростном поезде

Власти ОАЭ и Омана договорились с компанией Mubadala о строительстве железнодорожной ветки из порта Сухар (Оман) до эмирата Абу-Даби в ОАЭ, передает Day.Az со ссылкой на Туристер.

Считается, что железнодорожная ветка позволит расширить число турмаршрутов и привлечь в обе страны больше туристов.

Ожидается, что протяженность железной дороги составит 303 км, пассажирские поезда будут двигаться по ней со скоростью до 200 км в час, что позволит преодолеть весь путь за 1 час 40 минут. Путь из Сухара в приграничный город Аль-Айн в ОАЭ составит всего 47 минут.

Инвестиции в проект создания ж/д ветки достигнут 3 млрд долларов, сроки реализации пока не называются.