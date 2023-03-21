Гигантские крысы заполонили популярный пляж и начали терроризировать туристов

В Великобритании "суперкрысы" гигантского размера заполонили пляж популярного приморского города Тенби и начали терроризировать местных жителей и туристов. Об этом пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Жители городка в Уэльсе утверждают, что Тенби, который ежегодно привлекает тысячи туристов, захвачен армией грызунов размером с кошку - британцы опасаются, что высокая плодовитость крыс вскоре приведет к катастрофе. Отмечается, что размер животных от головы до хвоста составляет 20 сантиметров.

Местные жители признались, что живут в страхе перед крысами. Кроме того, от грызунов достается и природе: они роют норы в песчаном утесе, вызывая эрозию почвы и разрушая грунт. Власти пытаются истребить животных приманками с ядом, однако жители Тенби уверены, что "суперкрысы" размножаются намного быстрее.

Помимо прочего, из-за гигантских крыс, бегающих по пляжу, Тенби может не досчитаться туристов: ежегодно в сентябре город принимает соревнование по триатлону, которое приносит в экономику прибыль в размере пяти миллионов фунтов стерлингов.