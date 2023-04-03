Южная Корея разрешила въезд из ряда стран без K-ETA

Гражданам 22 стран разрешено въезжать на территорию Южной Кореи без K-ETA (разрешение на въезд в Корею), передает Day.Az со ссылкой на Туристер.

Освобождение от необходимости оформления электронного разрешения на въезд приурочено к празднованию "Года посещения Кореи (2023 - 2024)" и является временным - оно будет действовать с 01 апреля 2023 года до 31 декабря 2024-го.

В списке стран, гражданам которых не нужно оформлять разрешение, - Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Гонконг, Италия, Япония, Макао, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Сингапур, Испания, Швеция, Тайвань, Великобритания и США.

Граждане из других стран, имеющих право на безвизовый въезд в Республику Корея, по-прежнему должны подавать заявки на K-ETA на специальном сайте не менее чем за 72 часа до вылета.