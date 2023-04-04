Турбулентность при полетах самолетов увеличивается

Турбулентность во время полетов на самолетах станет в три раза более частым явлением к 2050-2080 годам в связи с изменениями климата. Результаты исследований ученых и комментарии экспертов опубликовал ресурс Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Естественная причина турбулентности - изменение скорости и направления ветра в атмосфере на определенных участках. Когда самолет попадает в такие воздушные потоки, его может довольно сильно трясти. В последние годы появляется все больше сообщений о подобных инцидентах на коммерческих рейсах. После одного из них бортпроводники даже стали требовать запрета на перевозку младенцев на руках.

Ученые из Университета Рединга в Великобритании опубликовали исследование, подтверждающие, что вертикальный ветровой сдвиг в реактивных потоках увеличился на 15% с момента первых наблюдений в 1979 году. Это связывают с глобальным изменением климата.

Соавтор исследования Пол Уильямс, профессор атмосферных наук в Департаменте Метеорологии Университета Рединга, рассказал: "Мы собрали большое количество научных доказательств того, что турбулентность усиливается из-за изменения климата. Невидимая форма турбулентности, называемая турбулентностью в открытом воздухе, возникает из-за сдвига ветра, который из-за изменения климата теперь на 15% сильнее, чем в 1970-х годах. Мы ожидаем дальнейшего усиления сдвига ветра в ближайшие десятилетия, возможно, с удвоением или утроением числа случаев сильной турбулентности".

В последние месяцы произошло несколько инцидентов с сильной турбулентностью. В начале марта 7 человек были госпитализированы после того, как рейс Lufthansa из Остина, штат Техас, во Франкфурт, Германия, столкнулся с мощными воздушными потоками. На борту находилось 184 человека, включая членов экипажа. Самолет был вынужден изменить маршрут, но в итоге благополучно приземлился.

В декабре 2022 года рейс Hawaiian Airlines, следовавший из Финикса, штат Аризона, в Гонолулу, Гавайи, попал в сильную турбулентность, в результате чего пострадали 25 человек. По данным авиакомпании, на борту находилось 278 пассажиров, 8 бортпроводников и 2 пилота. Турбулентность была настолько сильной, что повредила внутреннее убранство самолета.

На большинстве коммерческих рейсов детям в возрасте до двух лет разрешается сидеть на коленях родителей во время полета. Однако недавние случаи экстремальной турбулентности вызывают беспокойство у Ассоциации бортпроводников AFA-CWA, поскольку при продолжении этой тенденции, травмы будут происходить чаще.

Так, один младенец на борту рейса Lufthansa сидел на коленях матери и вылетел из ее рук, сообщала Independent. Пассажир рассказывал британской газете, что самолет вошел в "свободное падение", и люди "взлетели в воздух", некоторые даже ударились о потолок. Потому теперь бортпроводники выступают за запрет на перевозку детей на руках.

Точно неизвестно, когда ситуация с турбулентностью может ухудшиться. Но не секрет, что изменение климата идет быстрыми темпами. Исследователи Университета Рединга уверены, что изменение климата, вызванное человеческой деятельностью, к 2050-2080 годам может увеличить количество сильных турбулентностей в три раза. Хотя не ясно, увеличит ли это также количество ранений на коммерческих рейсах.

"Наука говорит нам, что изменение климата делает атмосферу более бурной. Однако становятся ли рейсы более опасными - другой вопрос, потому что на это влияют и другие факторы. Прогнозы турбулентности, которые используют пилоты для планирования плавных маршрутов полетов, все время улучшаются, современные самолеты лучше справляются с турбулентностью, и соблюдение пассажирами рекомендаций по использованию ремней безопасности тоже очень важно. Будет ли более бурная атмосфера приводить к увеличению числа ранений, остается вопросом", - сказал Пол Уильямс.

Этан Коффел, доцент кафедры географии и окружающей среды Сиракузского университета, также прокомментировал влияние изменений климата на полеты: "Есть три основных изменения в организации полетов в новых условиях: снижение грузоподъемности на некоторых рейсах из-за повышения температур, увеличение ясной воздушной турбулентности на некоторых маршрутах и изменение расхода топлива на некоторых маршрутах из-за изменения скоростей ветра в верхних слоях".

Даже если турбулентность будет увеличиваться, это не значит, что полеты станут более опасными. Фактически, несмотря на недавний рост случаев турбулентности, в которых люди получили травмы, это остается достаточно редким явлением. Количество рейсов, сообщающих о травмах, связанных с турбулентностью, очень мало по сравнению с общим числом коммерческих рейсов по всему миру, которое в 2019 году достигло почти 39 миллионов до начала пандемии COVID.