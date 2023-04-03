Япония отменит все въездные COVID-ограничения

С 8 мая Япония отменит все действующие из-за COVID-19 ограничения на въезд в страну. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает Dimsum Daily со ссылкой на министерство иностранных дел страны, передает Day.Az.

Пока для въезда в страну нужно предоставить сертификат о вакцинации тремя дозами одобренных ВОЗ препаратов от COVID-19. Если такого документа нет, чтобы посетить Японию, придется предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус. Его нужно будет сделать за 72 часа до вылета в Японию.

Остальные ограничения, в том числе карантин, японское правительство отменило еще в прошлом году. С 5 апреля Япония планирует отменить ограничения, касающиеся въезда туристов из материкового Китая.

Кроме того, 8 мая в стране запустят процедуру под рабочим названием "геномный надзор за инфекционными заболеваниями". Известно, что это будет мониторинг эпидемической ситуации и притока новых инфекций из-за рубежа, однако подробности процедуры пока не раскрываются.