Греческая виза для богатых теперь станет еще дороже

С 1 мая "золотая виза" в Грецию станет ещё дороже. Необходимая сумма удвоится. Как заявили в греческой прессе, с этой даты в некоторых частях Греческой Республики, в том числе в муниципалитетах Салоники и Афины, а также на островах Санторини и Миконос, иностранные инвесторы больше не будут иметь права на получение вида на жительствоза инвестиции в размере не менее 250 тыс. евро. Согласно новым изменениям минимальная сумма инвестиций удвоилась до 500 тыс. евро, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Новый план направлен на повышение доступности недвижимости для граждан Греческой Республики", - обосновал это решение премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Отметим, программа заработала с 2014 года, она позволяла богатым иностранцам получать вид на жительство при условии внесения финансового вклада. При этом "золотая виза" давала всего пятилетний вид на жительство, который при некоторых условиях мог быть продлён. Эксперты уточняют, что основными бенефициарами данной программы стали в том числе россияне, а также граждане Китая, Турции, Ливана и Египта. При этом "Золотая виза" вызвала рекордный интерес в последнем квартале 2022 года. В течение этого квартала было подано в общей сложности 2 432 заявки на получение "Золотых виз".

Однако вполне возможно, власти Греции на этом не остановятся. Программа "Золотая виза" в странах ЕС вызывает активное противодействие и часто подвергается критике со стороны властей ЕС. Основной призыв - как можно скорей прекратить предоставление ВНЖ через инвестиционные схемы. Часть стран ЕС свои "золотые визы" уже упразднила - это Португалия и Ирландия.