Размеры чаевых в этой стране вызывают шок у туристов

Необходимость платить чаевые в размере 20% от суммы счета вызывает удивление и шок у туристов, которые впервые приезжают в США. Подробнее об этой системе изданию Express рассказали эксперты и путешественники, считающие такие доплаты "ночным кошмаром", передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В Европе, Великобритании и многих других странах мира стандартным размером чаевых считается 10% от суммы чека. Однако в США такая доплата может быть воспринята персоналом как жадность и оскорбление, поскольку общепринятая ставка составляет 20% и более. Причина в том, что владельцы местных ресторанов и баров при расчете заработной платы считают потенциальные чаевые ее частью, а не дополнительным бонусом.

По этому поводу туристы, приезжающие в США, часто жалуются в социальных сетях. "Культура чаевых вышла из-под контроля в США! Это ночной кошмар! Платите своим работникам достойную зарплату, чтобы им не приходилось полагаться на чаевые", - написал один из пользователей из Великобритании.

Эксперт по путешествиям Том Томас согласился рассказать изданию Express, сколько чаевых путешественники должны оставлять во время отпуска в США. Для местных жителей доплачивать персоналу ресторанов, баров, отелей и такси - это уже привычка. Но для туристов из стран, где чаевые меньше или не приняты вовсе, система выглядит запутанной.

"В ресторанах обычно оставляют чаевые в размере от 15 до 20 процентов от общей суммы счета. Этот размер зависит от качества обслуживания. Если обслуживание было исключительным, вы можете оставить чаевые больше 20 процентов. Важно отметить, что в США работники ресторанов сильно зависят от чаевых, чтобы обеспечить достойную зарплату", - пояснил Том Томас.

В барах также существует своя ставка чаевых. Обычно это $1-2 за каждый напиток. За сложные коктейли принято доплачивать больше. Те же 1-2 доллара в отелях дают грузчику за каждую сумку, перенесенную в номер, а также портье или сотруднику, который паркует автомобиль. Горничной за уборку номера оставляют $2-5.

"В такси принято оставлять чаевые в размере 15-20% от общей стоимости поездки. Если водитель предоставил исключительный сервис, вы можете оставить больше чаевых", - рассказал Томас. В приложениях вроде Uber предложение оставить чаевые водителю высвечивается в конце поездки.

Хотя чаевые могут показаться необязательными, важно помнить, что в Соединенных Штатах многие сотрудники сферы услуг полагаются на них для получения достойной заработной платы. Щедрыми чаевыми туристы не только благодарят за хороший сервис, но и помогают этим людям обеспечивать достойный уровень жизни.