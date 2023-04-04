Аэропорт в Нидерландах отменит все частные рейсы

Аэропорт Схипхол планирует отменить все рейсы частных самолетов к концу 2025 года, заявили в главном голландском аэропорту Схипхол, сообщило издание NL Times, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

По словам временного генерального директора аэропорта Рууда Сондага, в планы аэропорта также входит отмена всех ночных рейсов в этот период. В результате это решение также может привести к росту цен на отпуск. Схипхол также хочет запретить шумным устаревшим самолетам пользоваться услугами аэропорта.

Отмечается, что предложения будут постепенно вводиться, начиная с ноября. Они являются частью плана аэропорта по устранению неудобств, с которыми сталкиваются люди, живущие в этом районе, из-за чрезмерного шума.

По мнению Сондага, изменения значительно уменьшат "серьезные неудобства", с которыми сталкиваются около 17 500 близлежащих жителей. Один только запрет на ночные рейсы сократит "серьезные нарушения сна" более чем на 54%, или примерно на 13 тыс. случаев.