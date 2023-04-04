Утверждено соглашение между Азербайджаном и Монтенегро о воздушном сообщении.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на состоявшемся сегодня заседании парламента Азербайджана обсуждался законопроект об утверждении межправительственного Соглашения о воздушном сообщении между Азербайджаном и Монтенегро.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и утвержден.