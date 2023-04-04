https://news.day.az/tourism/1552344.html Утверждено соглашение между Азербайджаном и Монтенегро о воздушном сообщении
Утверждено соглашение между Азербайджаном и Монтенегро о воздушном сообщении
Утверждено соглашение между Азербайджаном и Монтенегро о воздушном сообщении.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на состоявшемся сегодня заседании парламента Азербайджана обсуждался законопроект об утверждении межправительственного Соглашения о воздушном сообщении между Азербайджаном и Монтенегро.
После обсуждений документ был вынесен на голосование и утвержден.
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