В Турции откроется пятый по величине городской парк в мире

Пятый по величине городской парк в мире и крупнейший в Турции вскоре откроется в стране, заявил турецкий министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум, пишет 4 апреля Hürriyet Daily News, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

"Мы откроем первую очередь нашего общественного парка аэропорта имени Ататюрка вместе с президентом [Турции] Реджепом Тайипом Эрдоганом", - сказал министр.

Парк построен на площади 2 млн квадратных метров и включает зеленые насаждения, закрытые территории площадью около 70 тыс. квадратных метров и социальные объекты.

Посетители смогут воспользоваться велосипедными и пешеходными дорожками и игровыми площадками в саду, а также оборудованы теннисные, баскетбольные и волейбольные площадки, дорожки для скейтбординга и выставочные залы.

Кроме того, в парке созданы зоны сбора на случай стихийных бедствий - он будет вмещать 40 тыс. палаток, в которых может разместиться около 165 тыс. человек.

"В общественный парк аэропорта имени Ататюрка можно попасть с девяти разных точек. У его входов будут теплицы и сады. В этих теплицах можно будет выращивать натуральные продукты. Граждане смогут получать отсюда натуральные продукты, если захотят. Будет искусственный ручей под названием Аб-и Хаят Сую протяженностью около 2,5 км в направлении юг-север", - пояснил Курум.