Uzbekistan Airways планирует увеличить частоту рейсов в Баку

Uzbekistan Airways планирует увеличить частоту рейсов в столицу Азербайджана.

Об этом сказал во вторник Trend представитель компании Uzbekistan Airways Александр Пенхасов, передает Day.Az.

По его словам, авиакомпания планирует увеличить частоту рейсов в Баку до пяти раз в неделю.

"Кроме того, ожидается открытие новых направлений по другим городам Азербайджана, а также расширение нашей деятельности на этом рынке. Соответствующая выставка, проходящая в Баку, позволит нам продемонстрировать свои возможности, а также наладить новое сотрудничество", - отметил Пенхасов.

Он напомнил, что Uzbekistan Airways осуществляет регулярные рейсы в Баку с частотой четыре раза в неделю. Uzbekistan Airways на рынке Центральной Азии является одним из лидеров этой отрасли.

Напомним, что с 30 марта 2023 года "Узбекистанские авиалинии" ввели дополнительные рейсы по маршруту Ташкент - Баку - Ташкент. На сегодня полеты выполняются четыре раза в неделю - по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.