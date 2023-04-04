https://news.day.az/tourism/1552389.html "Белавиа" увеличивает частоту рейсов из Минска в Баку
"Белавиа" увеличивает частоту рейсов из Минска в Баку
С 26 апреля 2023 года авиакомпания "Белавиа" планирует увеличить частоту рейсов в Баку.
Об этом сказала во вторник Trend сотрудник пресс-службы "Белавиа" Юлия Спичукова, передает Day.Az.
По ее словам, число рейсов по маршруту Минск - Баку - Минск будет увеличено до шести раз в неделю.
"Полет по этому маршруту в одну сторону составляет 3 часа 30 минут. Перелеты осуществляются на комфортабельных авиалайнерах различных типов. На сегодня число рейсов по этому маршруту составляет четыре раза в неделю", - сказала она.
Отметим, что на сегодня полеты по маршруту Минск - Баку - Минск выполняются по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре