"Белавиа" увеличивает частоту рейсов из Минска в Баку

С 26 апреля 2023 года авиакомпания "Белавиа" планирует увеличить частоту рейсов в Баку.

Об этом сказала во вторник Trend сотрудник пресс-службы "Белавиа" Юлия Спичукова, передает Day.Az.

По ее словам, число рейсов по маршруту Минск - Баку - Минск будет увеличено до шести раз в неделю.

"Полет по этому маршруту в одну сторону составляет 3 часа 30 минут. Перелеты осуществляются на комфортабельных авиалайнерах различных типов. На сегодня число рейсов по этому маршруту составляет четыре раза в неделю", - сказала она.

Отметим, что на сегодня полеты по маршруту Минск - Баку - Минск выполняются по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.