Туристам запретили посещать три смртельно опасные страны

Очередным "страшным вирусом" со смертностью 90%, "двоюродном родственнике" Эболы - вирусе Марбург, предупредили туристов в ВОЗ. Пока вспышку фиксируют в трёх странах Африки, которые некоторые государства уже запретили посещать своим туристам, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

На вспышку вируса уже обратили внимание в ВОЗ, заявив, что у заболевания "есть эпидемический потенциал". Туристам, рискующим направиться в три африканские страны, рекомендуют проверить себя на наличие основных симптомов. При этом подчёркивают, что Марбург является "инфекционным заболеванием, которое имеет 90% смертность". При этом ВОЗ заявила, что "нельзя исключать риск международного распространения".

Как сообщает The Sun, в зону риска внесены три страны. И если в Экваториальную Гвинею, где зарегистрировано наибольшее количество случаев, и Бурунди, где также зафиксированы смерти от загадочной болезни, также оказавшаяся в списке рискованных стран Танзания у наших туристов одно время была очень популярна, и маршрут на Занзибар.

Многие страны уже закрывают "зону риска" для туристов. Так, Центры США по контролю и профилактике заболеваний призвали своих туристов избегать контактов с больными людьми и следить за симптомами в течение трех недель после выезда из этого района. Во Вьетнаме ввели обязательный досмотр для всех туристов, прибывающих из этих стран. А Саудовская Аравия, Оман и Кувейт в целом ввели запрет на посещение этих стран.

Как уточняют эксперты, Экваториальная Гвинея объявила о вспышке болезни, вызванной вирусом Марбург, ещё в середине февраля, когда случаи заболевания распространились на несколько провинций. На конец марта в стране было выявлено 13 подтверждённых случаев и 20 вероятных. При этом все "вероятные" случаи - это погибшие от болезни. В Танзании зафиксированы 8 случаев, из них - пять летальных исходов. В Бурунди зафиксированы три погибших, правда власти страны отрицают, что это случай данного вируса.

Как заявили в ВОЗ, вирус Марбург передается людям от фруктовых летучих мышей, чем напоминает печально известный ковид, а также может передаваться между людьми при прямом контакте с биологическими жидкостями, поверхностями и материалами. На начальном этапе у пациентов фиксируются высокая температура, озноб, головная боль и миалгия; через несколько дней развивается сыпь, желтуха, поражение печени и поджелудочной, внутренние кровотечения и полиорганная дисфункция, что всё вместе с большой вероятностью приведёт к смерти заболевшего.

Добавим, что туризм, отлично помнящий, как "невинно" начинался ковид, нанёсший туриндустрии огромные потери, по привычке от таких заявлений ВОЗ уже напрягся...