Турция закрыла воздушное сообщение с городом Сулеймания

Власти Турции закрыли свое воздушное пространство для самолетов, которые направляются или прибывают из города Сулеймания. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении турецкого МИД, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 3 апреля воздушное пространство Турции закрыто для использования самолетами, совершающими взлет или посадку в международном аэропорту города Сулеймания в Ираке. Такое решение было принято в связи с активизацией деятельности террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) в Сулеймании", - отмечает ведомство.

МИД указывает, что существует угроза проникновения членов РПК в здание аэропорта и соответственно угроза полетам.

Решение действует до 3 июля, и может быть продлено в зависимости от ситуации в Сулеймании, за которой Анкара "будет внимательно следить".

РПК, а также ее иракские и сирийские подразделения, ответвления и ассоциированные организации признаны в Турции террористическими.