AZAL открывает рейсы из Баку в Душанбе

Авиакомпания Buta Airways, входящая в состав ЗАО AZAL, в мае открывает рейсы из Баку в столицу Таджикистана, передает в среду Day.Az со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Buta Airways.

С 30 мая рейсы из Баку в Душанбе и обратно будут выполняться еженедельно по понедельникам, вторникам и четвергам.

Душанбе - это не только столица, но и самый крупный город Таджикистана, который обладает восточной экзотикой и среднеазиатской харизмой.

Билеты по данному направлению можно приобрести на сайте авиаперевозчика www.butaairways.az или через мобильное приложение Buta Airways.