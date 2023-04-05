https://news.day.az/tourism/1552858.html AZAL открывает рейсы из Баку в Душанбе
AZAL открывает рейсы из Баку в Душанбе
Авиакомпания Buta Airways, входящая в состав ЗАО AZAL, в мае открывает рейсы из Баку в столицу Таджикистана, передает в среду Day.Az со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Buta Airways.
С 30 мая рейсы из Баку в Душанбе и обратно будут выполняться еженедельно по понедельникам, вторникам и четвергам.
Душанбе - это не только столица, но и самый крупный город Таджикистана, который обладает восточной экзотикой и среднеазиатской харизмой.
Билеты по данному направлению можно приобрести на сайте авиаперевозчика www.butaairways.az или через мобильное приложение Buta Airways.
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