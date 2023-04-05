Аэропорт Дубая признали наиболее загруженным в мире

Международный аэропорт Дубая в 2022 году снова стал самым загруженным в мире, по версии Международного совета аэропортов (Airports Council International, ACI). Рейтинг пресс-служба организации опубликовала на своем сайте, передает Day.Az.

ACI признала аэропорт Дубая самым загруженным в девятый раз подряд. В 2022 году пассажиропоток этой воздушной гавани вырос на 127% относительно 2021 года и составил 66,07 млн человек.

На втором месте - лондонский аэропорт Хитроу, через который в 2022 году прошли 58,24 млн пассажиров. В топ-10 рейтинга также попали аэропорты Амстердама (52,46 млн), Парижа (51,76 млн), Стамбула (48,5 млн), Франкфурта (44,77 млн), Мадрида (36,23 млн), Дохи (35,7 млн), Сингапура (31,9 млн) и лондонский Гатвик (30,14 млн).