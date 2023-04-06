Выпущен единый месячный проездной по всей Германии

Национальный месячный проездной билет Германии стоимостью 49 евро официально выпущен и поступил в продажу. В силу он вступит с 1 мая 2023 года, но все желающие могут оформить его уже сейчас, говорится в заявлении федерального правительства, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

По задумке немецких властей, единый проездной должен уменьшить финансовую нагрузку на граждан страны в связи с резким ростом цен на энергоносители, сделать общественный транспорт более привлекательным и пересадить людей с автомобилей на автобусы и поезда. Это преемник существовавшего ранее билета стоимостью 9 евро.

Новый единый проездной билет будет действителен на всем общественном, а также региональном железнодорожном транспорте. Это означает, что его обладатели смогут использовать все автобусы и поезда общественного регионального и местного транспорта по всей стране.

Оформление билета доступно в формате ежемесячной подписки как гражданам Германии, так и туристам, приезжающим в страну. Подписку можно отменить, если билет станет не нужен. Для самых уязвимых категорий местных жителей предусмотрены скидки.

Введение единого проездного билета и его предварительная продажа были позитивно встречены федеральным министром транспорта Германии Фолькером Виссингом. "Этот новый билет откроет возможности для многих людей передвигаться по Германии, от повседневных поездок до досуга и отдыха", - отметил он.

Ожидается, что национальный билет Германии станет настоящим хитом. Однако федеральные штаты заявили, что они готовы и к убыткам. По этой причине правительство Германии уже решило выделять каждый год до 2025 года 1,5 миллиарда евро федеральным штатам для смягчения бремени.