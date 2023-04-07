Туристам сообщили, почему опасно носить леггинсы в самолете

Эксперт в области путешествий и авиаперевозок предупредила читателей издания The Sun, что леггинсы опасно носить в самолете. Несмотря на свою комфортность, этот предмет одежды не отвечает ключевым требованиям безопасности и может стать причиной травм, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Леггинсы по праву считаются одним из самых удобных видов брюк, и многие пассажиры выбирают для полетов именно их. С чем в корне не согласна Кристин Негрони, эксперт по авиации в США. Дело в том, что в случае экстренной посадки или других проблем может потребоваться пройти к выходу через горящую кабину, либо столкнуться с пожаром уже на земле.

"Теперь все носят брюки-лосины в самолетах, но я советую избегать любой искусственной ткани, потому что она больше подвержена горению и может прилипнуть к вам, если произойдет пожар", - предупредила Кристин Негрони.

Материалы, из которых шьются леггинсы, могут привести к серьезным ожогам третьей степени или даже смерти при отсутствии своевременного лечения. По данным ВОЗ, коло 180'000 человек погибают каждый год от ожогов третьей степени.

Разные ткани имеют разные категории с точки зрения воспламеняемости. К примеру, самым горючим синтетическим волокном считается акрил, который при горении тает и капает, вызывая глубокие ожоги. То же относится к полиэстеру и полиамиду (нейлону). Если эти материалы сочетаются с хлопком или шерстью, то горят еще сильнее.

Самой безопасной для полетов называют одежду, сделанную из хлопка или натуральных волокон. Другие слабогорючие материалы - шерсть и модакрил. Их волокна горят медленно и обычно гаснут сами по себе.

Также эксперты рекомендуют надевать в самолет удобную обувь и не снимать ее во время взлета и посадки. Это защитит ноги пассажира от мелких травм в случае аварийной посадки. "Выбирайте кроссовки вместо высоких каблуков, натуральные волокна вместо синтетических и плотно облегающую одежду вместо свободной", - посоветовала Кристина Негрони.